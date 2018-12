Franse gele hesjes viseren Europees parlement Jasmijn Van Raemdonck

03 december 2018

08u58 0

De Franse Gele hesjes, die dit weekend in Parijs een ravage achterlieten, roepen via sociale media op om 8 december in Brussel te betogen. Door er naar het Europees Parlement te trekken, willen zij zich verbroederen met hun Europese buren. “De sociale ellende is wereldwijd”, is op hun facebookpagina te lezen.

De hoofdstad, die vorige week vrijdag nog het toneel was van een ontaarde betoging van de Belgische Gele hesjes, wordt door nu ook door hun Franse collega’s geviseerd. Al dan niet toevallig is 8 december ook de dag waarop de Belgische gele hesjes opnieuw oproepen om te verzamelen in Brussel. Er is voorlopig nog geen officiële aanvraag tot betoging ingediend, maar de ordediensten zijn wel op hun hoede.