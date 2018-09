Francken hoopvol over komst nieuw opvangcentrum 07 september 2018

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) gaat ervan uit dat het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Neder-Over-Heembeek er wel degelijk zal komen. De bouw van het centrum liep al vertraging op. Ondertussen toont Brusselse burgemeester Close zich een hevige tegenstander. Hij betreurt dat de federale regering de beslissing voor het centrum heeft genomen zonder daarover met de stad in gesprek te gaan. Close vindt de locatie, in het midden van een residentiële wijk, niet geschikt voor de opvang van ongeveer duizend mensen. Omdat het huidig aanmeldcentrum van de Dienst Vreemdelingenzaken eind dit jaar weg moet uit de WTC-gebouwen aan het Noordstation, laat staatssecretaris Theo Francken (N-VA) het centrum voorlopig uitwijken naar het Klein Kasteeltje.





(WHW)