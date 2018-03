Francis Friet weer open na brand 21 maart 2018

Francis Friet bakt sinds een week weer frietjes en smoutebollen. De frietkraamuitbater verloor eind februari zijn kraam bij een brand en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden na een lichte rookintoxicatie. Maar nu staat Francis Van Migro er weer, in een gloednieuwe barak. "De kraam heb ik gekocht van een bevriend kermiskoppel. Maar in totaal heb ik toch 50.000 euro moeten ophoesten om hier weer te staan. Daarnaast vind ik het nog steeds jammer dat mijn vorige kraam in rook is opgegaan. Er hingen zoveel herinneringen aan. Al vier generaties lang baat mijn familie dit frietkot uit. Veel foto's die in de kraam ophingen, zijn dan ook verloren gegaan", zegt Francis. "Desondanks ben ik opnieuw zeer gelukkig. Ik heb zoveel steun gekregen van buurtbewoners. Het is ongelooflijk om te beseffen hoeveel steun je kan krijgen." Francis hoopt dat hij tot en met mei in zijn nieuwe kraam frietjes kan blijven bakken. (VDBS)