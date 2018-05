Foutje met tegels zorgt (opnieuw) voor week vertraging 08 mei 2018

Arbeiders hebben gisteren een groot deel van de stenen op de werf van de voetgangerszone opnieuw moeten opbreken. Volgens bouwheer Beliris waren de tegels omgekeerd gelegd, waardoor die sneller zouden losbreken. Het foutje betekent een week extra werk. Door de slechte weersomstandigheden liepen de werken al eens vertraging op.





Ondertussen is het eerste deel van de voetgangerszone geopend. Extra arbeidsploegen werkten met man en macht door om het plein tegen de eerste zomerzonnestralen klaar te krijgen. Sinds vrijdag kunnen wandelaars kuieren over de voetgangerszone tussen de Gretrystraat en de Bisschopsstraat. De voetgangerszone werd opgesmukt met bomen en bloemperkjes. In de zomer zal uiteindelijk het Brouckèreplein heraangelegd zijn en opengesteld worden voor het publiek. (DCFS)