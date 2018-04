Fototentoonstelling viert verjaardag Operatie Thermos 27 april 2018

Al dertig jaar deelt Operatie Thermos koffie, soep en warme maaltijden uit aan daklozen tijdens de koude wintermaanden. Om die verjaardag te vieren, krijgt de vzw een fototentoonstelling in metrohalte Kruidtuin.





Op oude archieffoto's en meer recent werk kunnen voorbijgangers het werk en de geschiedenis van de vzw bewonderen, onderverdeeld in verschillende thema's. Van de beginjaren, toen de scouts zich voor het eerst het lot van de daklozen aantrok, tot de geleidelijke groei van de organisatie. Die mondde uiteindelijk uit in een vzw die elke winterperiode, van 1 november tot 30 april, meer dan 14.000 maaltijden uitdeelt. Dat de tentoonstelling huisvest in metrohalte Kruidtuin is geen toeval. De vzw deelt vanuit het metrostation, in samenwerking met de MIVB, al drie jaar haar warme maaltijden daar uit. "Deze tentoonstelling is een mooie erkenning voor onze vereniging en onze 30 jaar engagement voor minderbedeelden", zegt Daniel Halconruy van de vzw Operatie Thermos. "De minderbedeelden krijgen op deze manier ook een eerbetoon, want ze worden zichtbaar, terwijl ze vaak onzichtbaar zijn voor passanten." De expo is te zien tot het najaar.





