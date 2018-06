Food Truck Festival lokt 60.000 bezoekers 05 juni 2018

02u41 0 Brussel De vijfde editie van het Brussels Food Truck Festival trok het voorbije weekend 60.000 bezoekers. De nieuwe editie deed dit jaar een andere locatie aan, op de Albert II-laan.

Een jury van 150 lekkerbekken, zowel professionelen als amateurs, deelde zaterdag al een hele resem awards uit tussen de 70 food trucks uit verschillende Europese landen.





"Heel wat families besloten om op het gras te picknicken en er waren ook tientallen spelende kinderen", zegt Brigitte Weberman van de organisatie. "Dat doet ons denken dat we volgend jaar eventueel wat meer animatie kunnen voorzien."





De locatie op de Albert II-laan viel bij de organisatie in de smaak. "Die was wonderwel aangepast aan het evenement, ook al was het niet voor iedereen duidelijk waar het festival plaatsvond, heel wat mensen hebben gebeld om te vragen waar we precies stonden."





(DCFS)