Folk en Jazz festival in Osseghempark 31 mei 2018

Het Brosella Folk & Jazz festival strijkt deze zomer voor de 42ste keer neer in Brussel. De editie vindt plaats op 7 en 8 juli in het Osseghempark in Laken. Op het podium van het Groentheater, aan de voet van het Atomium, staat zaterdag een programma boordevol folk, met The Klezmatics als grote vedetten. Zondag is gereserveerd voor het jazzrepertoire, met onder meer het Rosenbergtrio en hypermoderne jazz van The Bad Plus. Beide namiddagen zijn er in de Kids Village dans- en muziekworkshops en concerten voorzien voor kinderen, geanimeerd door les Jeunesses Musicales, La Petite Équipe en ook Agent 7,5 et 7,5. (DCFS)