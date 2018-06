Flitspalen op Haachtsesteenweg 30 juni 2018

02u33 0 Brussel Het Brussels Gewest en de gemeente Schaarbeek laten in het najaar vier flitspalen plaatsen op de Haachtsesteenweg.

Twee flitspalen komen op het kruispunt met de Voltairelaan te staan, de twee andere op het kruispunt met de Schaarbeekse Haardstraat. "In de nasleep van de vele verkeersongevallen heeft de gemeente beslist om de snelheidsduivels er aan te pakken", zegt staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V). Naast de plaatsing van de flitspalen onderzoeken het gewest en de gemeente ook of het mogelijk is om trajectcontroles uit te voeren op de grote verkeersassen in Schaarbeek. De vier flitspalen hebben samen een prijskaartje van 80.000 euro. (VDBS)