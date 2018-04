Flessengooier verschanst zich in woning 30 april 2018

02u38 0 Brussel De Brusselse politie heeft zaterdagavond een man opgepakt nadat hij zich verschanst had in zijn flat langs de Haaschtsesteenweg in Schaarbeek. Voordien had hij ook al met glazen flessen op de openbare weg gegooid.

Omdat het onduidelijk was of de man gevaarlijk was en of hij zich alleen in het appartement verschanst had, werd de omgeving drie uur lang afgesloten. Uiteindelijk kon A.D., die een enkelband droeg wegens diefstal met geweld, omstreeks 23.45 uur uur zonder incidenten opgepakt worden. Waarom hij door het lint ging, is nog onduidelijk. Hij weigert te antwoorden op vragen van de politie. (RDK)