Flat onbewoonbaar na brand Robby Dierickx

29 december 2018

14u14 0 Brussel Een flat in de Winston Churchillaan in Ukkel is tijdelijk onbewoonbaar na een brand in de nacht van vrijdag op zaterdag. Daarbij vielen geen gewonden.

Het vuur brak omstreeks 2 uur in de woonkamer van een flat op de tweede verdieping van het appartementsgebouw in de Winston Churchillaan in Ukkel uit. Toen de brandweer ter plaatse kwam, hadden nagenoeg alle bewoners het appartementsgebouw al verlaten. Alleen op de vijfde verdieping geraakten sommigen niet buiten, waardoor ze hun toevlucht tot het balkon zochten. Omdat de brand niet kon uitbreiden, besloot de brandweer de bewoners niet te evacueren.

Het vuur was relatief snel onder controle. Daardoor bleef de schade beperkt tot de betrokken flat op de tweede verdieping, die wel tijdelijk onbewoonbaar verklaard werd. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Van kwaad opzet lijkt evenwel geen sprake.