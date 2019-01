Flashmob in Apple store voor fiscale rechtvaardigheid VRJB

26 januari 2019

15u22

Bron: Belga 0 Brussel De Apple store in Brussel was zaterdag rond 12.30 uur het decor voor een flashmob van de collectieven “Flashmob Justice Fiscale” en “Gang des Vieux en Colère”. Een honderdtal mensen overspoelde de Apple store met ballonnen met dollartekens op. De actievoerders pleiten ervoor dat multinational Apple geen fiscale voordelen meer krijgt.

Uit het niets verrasten de actievoerders de winkelaars met honderden ballonnen. Enkele mensen verkleed als pacman kwamen de Brusselse Apple store binnen om de dollars op de ballonnen op te slokken, zoals in het pacman videospel. Op de ruiten van de Apple store werd met graffiti “Game Over” gespoten.

“Indien Apple zijn belastingen zou betalen volgens het normale percentage van 33,99 procent voor zijn activiteiten in België, zou het de schatkist sinds 2002 nog 500 miljoen euro achterstallige belastingen moeten betalen. Ter vergelijking, met dat bedrag zouden we het salaris van 10.000 verpleegsters kunnen betalen gedurende één jaar”, stellen de actievoerders.

Toen de politie binnenkwam, gingen de actievoerders op de grond liggen alsof ze zelf ‘game over’ waren. De politie blokkeerde de ingangen volledig en iedereen, ook klanten die zich toevallig in de winkel bevonden, mochten de winkel pas verlaten na het tonen van hun identiteitskaart. Het is niet de eerste keer dat de collectieven een actie houden voor fiscale rechtvaardigheid. In 2018 werd McDonald’s geviseerd en in 2017 was Ikea aan de beurt.