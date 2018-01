Fix-team klaart klusjes in jeugdhuizen 02u29 0 Foto Baert Het FIx-team. Brussel Ontmoet Abdellah, Sharam, Gulgo en Hashim, het nieuwe Fix-team. Hun doel? Op korte tijd middelgrote renovatiewerken uitvoeren in de 43 jeugdhuizen van Brussel.

"Heel wat jeugdlokalen verkeren niet altijd in goede staat. Kapotte vensters, elektriciteitsproblemen of lekkende plafonds zijn dringende mankementen, die buiten de grote verbouwingswerken gerekend worden, maar waarvan je toch niet kan verwachten dat de vrijwilligers zelf aanpakken", zegt minister Pascal Smet. Daarom werd de nieuwe dienstverlening Fix-team in het leven geroepen. Een vierkoppig team dat de klusjes in de jeugdhuizen meteen opknapt aan een voordelige prijs. "Fix vzw is al langer actief in de scholensector. Maar omdat ook jeugdhuizen met heel wat renovatieproblemen kampen, zetten we een apart team in voor de jeugdsector", legt Eva De Smedt van Fix vzw uit. "Minstens één keer per jaar gaan ze langs bij de jeugdhuizen om eventuele schade op te meten. De jeugdwerkers kunnen ook zelf bellen. Voor een symbolisch bedrag van 15 euro per dag plus 13 euro voor het materiaal, komt het Fix-team de klus klaren." Een goed initiatief vinden ook de jeugdhuizen zelf. Zij beschikken te vaak niet over tijd en kennis om de gebouwen waarin ze zich bevinden onder handen te nemen. De vier werkmannen volgden daarvoor een speciale opleiding, die onderdeel uitmaakt van Fix. "Laaggeschoolden en werkzoekenden volgen een opleidingstraject en al werkend leren ze de knepen van het vak. Zo kunnen ze op termijn doorstromen naar een job in de bouwsector. Vorig jaar hebben we zo 53 mensen tewerkgesteld", besluit De Smedt. (DCFS)