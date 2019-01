Filiaal Mercedes-Benz in Sint-Lambrechts-Woluwe afgezet door stakers VRJB

15 januari 2019

08u58

Bron: Belga 0 Brussel De ingangen van het filiaal Mercedes-Benz Europa in Sint-Lambrechts-Woluwe zijn dinsdagochtend allemaal afgezet door stakend personeel. Het gemeenschappelijk vakbondsfront schaart zich achter de actie. Er wordt dinsdag ook bij het Mercedes-Benz Truck center in Sint-Pieters-Leeuw gestaakt.

De werknemers zijn al enkele maanden ontevreden over drie punten. Het personeel wil een winstdeelnemingspremie, eist maaltijdcheques en vraagt dat de arbeidscontracten van de verkopers van nieuwe en tweedehandswagen gestandaardiseerd worden. “De tweedehandsverkopers moeten al zeven auto’s verkopen om dan pas vanaf de achtste verkochte wagen een commissie te verdienen”, zegt Sabri Gultekin, vakbondsafgevaardigde van Metaalarbeiders van de ABVV.

Steun aan Proximus

De vakbonden stellen dat het ontbreken van een winstdeelnemingspremie en maaltijdcheques historisch gegroeid is. Het zijn vragen die al een tiental jaren op tafel liggen. “Er is al jaren winst bij Mercedes en ze vragen ons om tegen 2020 nummer één te worden in België, waar BMW ons nog voor is. Maar iedere keer vinden ze wel een excuus om ons niet in de winst te laten delen”, stelt Gultekin. Leden van de verschillende vakbonden blokkeren alle ingangen van Mercedes-Benz Europa. Zo’n vijhonderdtal werknemers zijn daardoor geraakt. “We zeggen altijd dat dit een premiummerk is wat betreft de wagens en de service naar de klanten, maar nu moet het ook dringend premium worden voor zijn werknemers”, verklaart Isabelle Delistrie van de Franstalige christelijke bediendebond CNE. Na hun actie aan de Mercedes-filialen zullen de vakbondsleden het protest bij telecombedrijf Proximus gaan steunen.