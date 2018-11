Files, wegenwerken en terras uitbreken: kerstboom met paar uur vertraging aangekomen op Brusselse Grote Markt SPS

22 november 2018

09u54

Bron: Bruzz 0 Enfin le magnifique sapin fait son entrée sur la Grand Place 😊👍 pic.twitter.com/iflJi4Xt0k Karine Lalieux(@ karinelalieux) link Brussel De kerstboom die de Grote Markt in Brussel zal sieren is om 8 uur aangekomen, zij het ongeveer twee uur later dan voorzien. Het transport kreeg, zoals iedereen, af te rekenen met de ochtendfiles, maar werd ook opgehouden door wegenwerken in Brussel. Eenmaal aan de Grote Markt aangekomen, moest er ook nog een terras gedemonteerd worden.

Omstreeks 8 uur kon er dan eindelijk begonnen worden aan het plaatsen van de kerstboom, een klepper van 22 meter en 67 jaar oud. De boom is een geschenk van Wallonië en werd gekapt in het Hertogenwoud in Membach, op het grondgebied van de gemeente Baelen (Luik), in een bos dat duurzaam beheerd wordt.

De spar weegt 4,7 ton en werd geselecteerd op basis van strikte criteria: een minimumlengte van 20 meter, 360 graden rond mooi om te bewonderen en de conifeer mocht niet te ver van de openbare weg liggen, zodat die makkelijk kon worden gekapt en in goede omstandigheden getransporteerd. Het duurde dinsdag meer dan een uur eer de kerstboom tegen de grond ging.

“De kerstboom had een beetje vertraging, maar is eindelijk daar en ziet er indrukwekkend uit”, stelt Brussels schepen voor Cultuur en Toerisme Karine Lalieux. De boom wordt gedecoreerd in de kleuren van Finland, aangezien dat land eregast is van de 18e editie van Winterpret.

Hij wordt zaterdag en zondag versierd met 200 blauwe en witte kerstballen en een 1,8 kilometer lange slinger. Acht mensen zullen ingezet worden voor de versiering. Op 30 november om 17.45 uur gaan de lichtjes van de kerstboom officieel aan tijdens een licht- en klankspektakel bij de opening van Winterpret.