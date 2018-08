File voor uitverkoop speelgoedwinkel 22 augustus 2018

Speelgoedwinkel La Grand Recré werd gisteren overspoeld door honderden kooplustigen. De speelgoedwinkel is failliet verklaard en verkocht gisteren haar assortiment aan -50%. Een lange file stond tot buiten de Anspachgalerij aan te schuiven, in de hoop speelgoed op de kop te tikken. Zo ook mama's Julie en Stéphanie: "Om 9 uur schoven we aan, twee uur later stapten we eindelijk buiten. De Franse speelgoedwinkel ging dit jaar failliet en de winkels sloten al geruime tijd de deuren. Maar gisteren opende de winkel één dag voor een speciale uitverkoop. Donderdag is de winkel in Elsene aan de beurt en zaterdag verkoopt ook de vestiging in Zaventem haar stock. (DCFS)/Foto Baert