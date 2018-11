Fietsster lichtgewond na botsing met vrachtwagen WHW

06 november 2018

13u20 1 Brussel Op het IJzerplein is dinsdagochtend een fietsster aangereden door een vrachtwagen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde rond negen uur op het IJzerplein, voor Kanal. “Bij het ongeval zijn een vrachtwagen en een fietser betrokken”, zegt Ilse Van de Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene. Het slachtoffer is een vrouw van 32. Zij raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. “Ze verkeert niet in levensgevaar”, aldus Van de Keere. Over de omstandigheden van het ongeval is nog geen duidelijkheid. “We hebben wel een getuige gevonden”, aldus de politie.