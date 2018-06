Fietssnelweg Leuven-Brussel wordt 800 meter korter 18 juni 2018

Enkele ingrepen in de Zavelstraat en Kouterstraat moeten fietsers binnenkort nog vlotter en veiliger tussen Leuven en Brussel laten rijden.

De gemeente Kortenberg pakt nog dit najaar de knikjes in de Zavelstraat en Kouterstraat aan. Maar ook de grote knik moet eraan geloven. Concreet zal er onder meer een fietstunnel aangelegd worden. Door die ingrepen zal de fietssnelweg Leuven-Brussel uiteindelijk achthonderd meter korter worden. En dat betekent dan weer dat het voor fietsers tussen Leuven en Brussel een pak vlotter en veiliger zal worden.





De F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, is één van de eerste fietssnelwegen in Vlaanderen. De gemeente Kortenberg werkt er samen met de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse overheid, de stad Leuven, en de gemeenten Herent en Zaventem aan, met als doel er een volwaardige fietsroute van te maken.





