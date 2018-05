Fietsers voelen zich minst veilig op Saincteletteplein 09 mei 2018

Eén fietser op twee is niet tevreden over de staat van de Brusselse fietspaden. En vier op de tien moest al uitwijken voor een foutgeparkeerde auto. Dat blijkt uit de studie 'Ping if you Care'.





Drie maanden lang hebben 404 fietsers onveilige verkeerssituaties in Brussel gemeld via de smartphone. Het project, dat de naam 'Ping if you Care' kreeg, werd door staatssecretaris Bianca Debaets en de fietsbonden uitgewerkt. Vooral slecht aangeduide fietspaden, obstakels op de weg en auto's die fietspaden blokkeren, leverden veel 'pings' op. De fietsers voelen zich het minst veilig op het Saincteletteplein en de Louizalaan. "Ze krijgen geen respect van de andere weggebruikers", zegt Debaets. "We zullen nu campagnes voeren die specifiek gericht zullen zijn op respect in het verkeer. De eerste campagne zal openslaande autoportieren centraal plaatsen - een oorzaak van veel fietsongevallen in Brussel." (DCFS)