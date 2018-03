Fietsers in de bloemetjes gezet 14 maart 2018

02u39 0 Brussel Sinds begin dit jaar zijn er al 100.000 tweewielers gepasseerd in de Wetstraat. Dat was voor Brussel Mobiliteit de ideale gelegenheid om de fietsers gisterochtend te bedanken met goodiebags. De Fietsersverenigingen maakten van de gelegenheid gebruik om meer ruimte te vragen voor fietsers op de Wetstraat.

De teller staat intussen op 100.000 en dat verdient een beloning. Om 8 uur 's ochtends stond Brussel Mobiliteit klaar met goodiebags voor de eerste 100 fietsers. Daarin zat onder meer een appel, een reflecterend fietsplaatje en een fietskaart. Na een half uur waren de goodiebags al uitgedeeld.





Steeds meer

Uit cijfers van Pro Velo blijkt dat steeds meer mensen de fiets als vervoersmiddel gebruiken in Brussel. In 2016 steeg het aantal fietsers met 30 procent ten opzichte van het jaar voordien. In 2017 stagneerde dat aantal. De stijging werd onder andere toegeschreven aan de aanslagen, de sluiting van een aantal tunnels en de inrichting van de voetgangerszone in het centrum.





Ondanks de stijging, blijft de auto koning in Brussel. Naar aanleiding van de actie van gisteren verzamelde de Fietsersverenigingen 1.000 handtekeningen voor een betere herverdeling van de openbare ruimte. "De Wetstraat is een van de belangrijkste fietsassen, maar fietsers krijgen er niet de nodige ruimte. Voor auto's zijn er vier brede rijstroken voorzien, maar tweewielers en voetgangers moeten het trottoir delen. Wat, zeker op het spitsuur, een moeilijke opdracht is. We pleiten dus voor meer en bredere fietspaden", zegt Roel De Cleen van de Fietsersbond.





Toch ligt de focus van de beleidsvoerders op andere prioriteiten. "Het fietspad in de Wetstraat is immers al afgescheiden van de weg", aldus het kabinet van Pascal Smet (sp.a). Na de Paasvakantie komen er nog 11 fietsentellers bij.





(VDBS)