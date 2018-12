Fietsers blijven aangeschoten wild WHW

11 december 2018

17u39 0 Brussel Het aantal fietsongevallen met lichamelijke schade is nog nooit zo hoog geweest als in 2018. Op negen jaar tijd is het aantal in die periode meer dan verdubbeld.

Vandaag publiceerde VIAS, het vroegere Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV), de verkeersveiligheidsbarometer. Een letselongeval wordt gedefinieerd als een verkeersongeluk waarbij minstens één van de betrokkenen lichamelijke schade oploopt. In de eerste drie kwartalen van 2018 raakten 617 fietsers betrokken bij een ongeval, dat is een Brussels hoogterecord voor die periode. Het betekent een stijging van 6 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Eén fietser liet het leven.

Dubbel zoveel fietsongevallen

Op negen jaar tijd is het het aantal fietsongevallen meer dan verdubbeld. In 2009 waren dat er nog 305, dit jaar waren er voorlopig 617. Behalve een kleine afname in 2013 blijft het aantal fietsongevallen jaar na jaar toenemen. Dat heeft wellicht ook deels te maken met het recordaantal fietsers in Brussel. Toch merkt VIAS een daling van het aantal letselongevallen bij de andere weggebruikers. Onder de voetgangers nam het aantal sinds 2009 zelfs met bijna 100 ongevallen af, van 823 naar 736. Ook bij de motorfietsers (-20,4%), zware vrachtwagens (-13,5%) en personenwagens (-11,8%) is de neerwaartse trend duidelijk merkbaar.