Fietser in levensgevaar na botsing met bus 28 juni 2018

02u25 0 Brussel Op het kruispunt van de Verboeckhavenstraat en de Uurplaatsstraat is een fietser gisterochtend levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij aangereden werd door een MIVB-bus.

Het ongeval gebeurde omstreeks 10 uur. Een bus op lijn 61 reed ter hoogte van de halte Bossuet een fietser aan. Hoe dat kon gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk. Het parket van Brussel stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.





Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar was zijn toestand gisteren nog steeds kritiek. De buschauffeur verkeerde in shock. (VDBS)