Fietser gegrepen door vrachtwagen WHW

18 december 2018

14u11 0 Brussel Een vrachtwagen heeft deze ochtend een fietser gegrepen aan het Meiserplein. Het slachtoffer overleefde de aanrijding en werd naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagen boog rond 9 uur dinsdagochtend rechts af en nam daarbij de fietser mee, die overstak ter hoogte van het zebrapad. De fietser was lichtgewond maar niet in levensgevaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Naar de toedracht van het ongeluk wordt een onderzoek ingesteld. Het gewestelijke Meiserplein in Schaarbeek is al vele jaren een van de meest chaotische verkeersknooppunten in het gewest. 1030/0, een organisatie die ijvert voor meer verkeersveiligheid in de gemeente, vindt dat de situatie er neerkomt op schuldig verzuim door de overheid.