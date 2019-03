Fietser afgevoerd met hoofdletsel na ongeval met wagen RDK

09 maart 2019

09u37 0

In de Brits Tweedelegerlaan in Vorst is een fietser zaterdagochtend omstreeks 7.30 uur gewond geraakt aan het hoofd toen hij werd aangereden door een wagen. De exacte omstandigheden van het ongeval, dat vlak voor één van de ingangen van de Audi-fabriek gebeurde, worden nog onderzocht. De fietser werd afgevoerd naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht. Hij verkeerde niet in levensgevaar.