Fietsende kinderen raken zwaargewond bij ongeval 04 juni 2018

02u32 0

In de Stefaniastraat in Laken zijn vrijdagavond twee kinderen van 10 en 12 jaar oud zwaargewond geraakt toen ze aan het fietsen waren en aangereden werden door een personenwagen. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk, maar beide kinderen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. De 12-jarige verkeerde zaterdag in levensgevaar, maar was gisteren aan de beterhand. De automobilist bleef ter plaatse en bleek niet onder invloed van alcohol of drugs.





Het onderzoek zal moeten uitwijzen hoe het ongeval is kunnen gebeuren. (RDK)