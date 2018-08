Fietsdieven krijgen werkstraf 23 augustus 2018

Twee mannen uit Molenbeek zijn veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur voor het stelen van een luxefiets. Een van hen, David D., was in september 2016 veroordeeld voor verschillende fietsdiefstallen die hij bekend had. Twee dagen later begon het toch opnieuw te jeuken bij hem toen hij een racefiets opmerkte aan een woning. Na enkele opzoekingen op het internet bleek dat het om een zeer dure fiets ging waarna hij met een kompaan de fiets ging stelen en doorverkocht. Hun advocaten hadden om een werkstraf verzocht, omdat de twee al eerder veroordeeld werden voor feiten van dezelfde periode in Brugge. De Brusselse rechter ging hierin mee en gaf hen een werkstraf van 100 uur. Indien ze deze niet uitvoeren, wacht hen een gevangenisstraf van acht maanden. (WHW)