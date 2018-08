Festival Fiësta Latina keert terug 04 augustus 2018

Het zwoele zomerfestival Fiësta Latina palmt opnieuw het Terkamerenbos van Brussel in. Voor de 17de editie krijgt het festival een Braziliaanse tintje. Het festival vindt plaats van 24 tot 26 augustus, met optredens van deejays, Latijns-Amerikaanse artiesten en dansgroepen. Zoals elk jaar biedt het festival ook danslessen aan in verschillende genres als salsa, merengue, reggaeton of samba. Liefhebbers kunnen zich ook wagen aan de limbo, en voor de meer avontuurlijke types is er de mechanische rodeostier. Ook kunnen de aanwezigen kijken naar worstelwedstrijden van lucha libre en genieten van snacks en dranken van de food trucks of mercadillo's. Zaterdag zorgt de Batuqueria-stoet en zijn danseressen in traditionele kostuums voor spektakel. De kinderen kunnen zich ook weer uitleven op Fiesta Latina, op de springkastelen en trampolines in de Kids Village. Dagtickets kosten 8 euro in voorverkoop en 12 euro aan de kassa. Voor drie dagen betaal je 15 of 18 euro. Kinderen onder de twaalf jaar mogen gratis binnen. (DCFS)