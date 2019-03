Feministen roepen op tot betoging op 8 maart WHW

04 maart 2019

16u53 0 Brussel Een zeventigtal vrouwonvriendelijke reclamepanelen zijn in de nacht van zondag op maandag door borden die vrouwenrechten promoten. Ook roepen ze op om op 8 maart te gaan betogen.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Dat deze niet onopgemerkt voorbij zal gaan was vandaag al merkbaar aan tientallen reclamepanelen van bus en tramstations in de buurt van de ULB (Université Libre de Bruxelles). Reclames met half ontblote vrouwen op werden er vervangen door panelen die de Vrouwendag aankondigden. Verschillende feministische actievoerders zitten achter de vervanging van de reclameboodschappen. Hiermee verzetten ze zich tegen de commercialisering van de Internationale Vrouwendag. “Deze dag wordt al te vaak gecommercialiseerd”, klinkt het, “ondernemingen geven dan bijvoorbeeld bloemen of ondergoed aan vrouwen. Dat is niet de bedoeling van deze dag.”