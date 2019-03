Feministen maken lawaai voor het recht op abortus DBS

31 maart 2019

18u32 0 Brussel De feministische beweging Collecti.e.f 8 maars en haar aanhangsters hebben zondag aan het Europakruispunt aan Brussel-Centraal actie gevoerd met de boodschap om het recht op abortus veilig en legaal te houden. Volgens de politie waren er 120 deelneemsters. Met een moment van lawaai maakte ze hun standpunt duidelijk. De betoging is een reactie op de tiende Mars voor het Leven die ook zondag in Brussel plaatsvond.

De aanwezige vrouwen zien de Mars voor het Leven als een fundamenteel gevaar voor vrouwen of personen die zich herkennen in de vrouwelijke identiteit die vaak gepaard gaat met seksisme, homofobie en de inperking van vrijheden, zoals het recht op abortus. Dat recht moet voor de feministen absoluut gevrijwaard worden en bovendien gratis en veilig blijven. “Mijn lichaam mijn keuze mijn vrijheid”, luidt de slogan

Het Collecti.e.f 8 maars weigert elke vorm van controle over het vrouwelijk lichaam, eist dat abortus uit het strafwetboek wordt gehaald zonder enige voorwaarden of beperking en wil dat contraceptiemiddelen gratis worden.

Op het Europakruispunt hielden de vrouwen verschillende acties. Ze gaven een overzicht van de staat van abortus in België en tijdens een algemene vergadering werd er besproken hoe ze zich kunnen organiseren voor het recht op abortus in België en over de hele wereld. Omstreeks 14.30 uur, hetzelfde tijdstip waarop de Mars voor het Leven begon, maakten de vrouwen samen lawaai om hun boodschap duidelijk te maken.