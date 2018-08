Feestzaal krijgt milieuvergunning ondanks protest 17 augustus 2018

02u25 0 Brussel De illegale feestzaal in Laken heeft dan toch een milieuvergunning gekregen. Heel wat buurtbewoners kloegen de overlast en het illegale opereren van de feestzaal nog maar enkele weken geleden aan.

De feestzaal op de Emile Bockstaellaan werd al jaren zonder milieuvergunning uitgebaat. Een buurtcomité verzette zich sterk tegen de toekenning. Volgens hen lijden zij dag en nacht door de overlast. Huwelijken zouden tot in de vroege uren doorgaan, mensen verzamelden op straat en vierden feest op de stoep.





Ook de wagens werden door de feestgangers in het wilde weg geparkeerd. Toen de buurtbewoners te horen kregen dat de stad de langgevraagde milieuvergunning wilde toekennen, trokken zij aan de alarmbel. Maar dat haalde weinig uit, want de feestzaal heeft haar vergunning nu wel degelijk ontvangen. De stad garandeert wel dat er strenge voorwaarden aan te pas komen. Enkel huwelijken mogen er plaatsvinden, de bezoekers mogen het voetpad niet bezetten en ook voor het wildparkeren wil de stad streng optreden. Ze vraagt dat de eigenaar op zoek gaat naar een parking. Als de voorwaarden niet worden ingetrokken, dreigt de stad ermee de vergunning opnieuw in te trekken. (DCFS)