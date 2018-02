Feest voor Kosovo opgeschrikt door schietpartij 19 februari 2018

Een feest in de zaal Birmingham Palace in Anderlecht werd in de nacht van vrijdag op zatedag opgeschrikt door een schietpartij. Omstreeks drie uur kwamen verschillende gewapende mannen aan op het feest, georganiseerd om tien jaar Kosovo te vieren. Ze openden het vuur en raakten twee mensen. Ze werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeerden niet in levensgevaar.





Een ballistisch expert, een wetsdokter en het labo van de Federale Politie hebben ter plaatse de eerste vaststellingen gedaan. De daders zijn nog niet opgepakt. Het zou gaan om mensen uit het Albanese misdaadmilieu. (WHW)