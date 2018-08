Feeërieën doen Warandepark swingen 29 augustus 2018

02u28 0

Aan de kiosk in het Warandepark vindt nog de hele week het gratis stadsfestival Feeërieën plaats.





Verschillende muziekstijlen krijgen zo hun plaats in het hartje van onze hoofdstad. Maandagavond daagden 2.000 mensen op voor The Golden Glows en Emilíana Torrini & The Colorist Orchestra. Zij brachten meteen een kleurrijke en zomerse toets aan in het park. Gisteren was het al moderne jazz dat de klok sloeg. Kamaal Williams en de groep Mammal Hand lieten het talrijk opgekomen publiek swingen. Vanavond komen de eletroliefhebbers aan hun trekken met okzharp & manthe ribane feat. Chris Saunders aka Sondeza + klein. Morgen is de laatste dag van het festival.





(WHW)