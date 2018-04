Federale wegpolitie houdt opendeurdag 21 april 2018

De federale wegpolitie stelt zijn wagenpark tentoon. Wie een kijkje wil nemen, kan vandaag terecht in Oudergem. Dé gelegenheid om verschillende demonstraties bij te wonen en enkele infostanden te bezoeken.





"Elk jaar organiseren we onze opendeurdag in een andere provincie", zegt Philip Beke van de wegpolitie Brabant. "We zetten onze deuren dit jaar twee dagen open. Gisteren konden secundaire scholen en politiescholen al langskomen. Zo hopen we jongeren en studenten warm te maken voor een job bij de wegpolitie. Vandaag is het grote publiek welkom vanaf 13 uur aan de Jules Cockxstraat 5/7."





Tijdens deze opendeurdag wil de wegpolitie voornamelijk laten zien waaruit de job van de weginspecteur bestaat. "We hebben verschillende infostanden die te maken hebben met alcohol, drugs en het verkeer. Maar we hebben hier ook een schietbaan geïnstalleerd. Bezoekers kunnen er een nepwapen uitproberen. Tot slot stellen we onze oudere en recente voertuigen voor en zijn er demonstraties met onze drugshonden. Onze Duitse, Nederlandse, Franse en Luxemburgse collega's zijn ook van de partij. Op die manier willen we de goede internationale samenwerking in de verf zetten. Het wordt namelijk steeds belangrijker om op Europees niveau samen te werken", aldus Beke. (VDBS)