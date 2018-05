Fans op foto met Darth Vader 05 mei 2018

02u46 0

Darth Vader en zijn stormtroopers namen gisteren de Grote Markt over, naar aanleiding van 4 mei, de fandag van de hyperpopulaire Star Wars-films. "'May the force be with you' is de officiële afscheidsgroet onder jedi's, de helden uit de franchise. De link met May the Fourth is dus erg logisch", zegt Peter Morbailleux, van Star Wars Identities, de expositie die nog tot 2 september in Paleis 2 op de Heizel loopt. "Darth Vader besloot het stadscentrum een bezoek te brengen. Tot groot jolijt van de grote Star Wars-fans, die samentroepten om een selfie te maken. Voor het pasgehuwde koppel Anouk en Gregory, die elkaar net het jawoord hadden gegeven, was het een ideale kans om zichzelf met de figuranten te verenigen. "Een onverwachts, maar uniek extraatje op de mooiste dag van ons leven", glimlacht Gregory tevreden. (DCFS)