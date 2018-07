Fandag lokt duizenden paars-witte supporters VOORAL GEZINNEN ZAKKEN NAAR CONSTANT VANDEN STOCKSTADION AF ROBBY DIERICKX

30 juli 2018

02u28 0 Brussel Duizenden Anderlechtfans zijn gisteren naar het Vanden Stockstadion afgezakt. Jong en oud amuseerde zich kostelijk tijdens de jaarlijkse fandag. Na de 1-4-zege van RSCA een dag eerder zat de sfeer er goed in. "Wij worden kampioen", riepen de supporters in koor.

Een paars-witte tsunami overspoelde de straten rond het Constant Vanden Stockstadion gisterochtend vanaf 10 uur voor de jaarlijkse fandag. Een halfuur later mocht de U18 het opnemen tegen de leeftijdsgenoten van Chelsea. Naast het stadion konden bezoekers zich dan weer amuseren op springkastelen, met een hoogtekraan met een plateau en allerlei voetbalspelen. Maar voornamelijk kwamen al die fans voor de ploegvoorstelling. Heel wat gezinnen met kinderen probeerden de handtekeningen van hun voetbalhelden te bemachtigen. Voor Bert Rener met zijn zoontjes Vinz en Matz en enkele vrienden uit de omgeving van Ternat was de fandag een schot in de roos. "We komen elk jaar een kijkje nemen", zegt Rener. "Vooral voor de kindjes is het onvergetelijk. Ze kunnen aan verschillende activiteiten deelnemen. Het stadion van RSCA ligt eigenlijk zo goed als in onze achtertuin en ik heb zelf ook bij de jeugd van Anderlecht gevoetbald."





Ook voor Dieter Adriaens uit Denderhoutem was het niet zijn eerste fandag van RSCA. Voor zijn drie maanden oude dochtertje Esmée uiteraard wel. Zij droeg zelfs kousjes van de favoriete voetbalclub van haar papa. "Ze zal hier vandaag wel de jongste fan zijn, zeker?", aldus een fiere vader. "Ik kom bijna elk jaar naar de fandag. Er stroomt paars-wit bloed door mijn aderen en dat geef ik door aan mijn dochters. Mijn twee oudsten, Manon en Lore, spelen beiden voetbal en spelen regelmatig tegen Anderlecht. Als ze die match verliezen, vinden ze het iets minder erg dan wanneer ze door een andere ploeg geklopt worden."





Nieuw bestuur

De 1-4-zege van paars-wit zaterdagavond op het veld van Kortrijk zorgde ervoor dat de sfeer er gisteren goed in zat. "Het nieuwe bestuur kiest resoluut voor de jeugd en deed daarnaast ook enkele geslaagde transfers", aldus nog Dieter Adriaens. "Die verandering is welgekomen. Ik kijk dan ook met hoge verwachtingen uit naar dit seizoen. Hopelijk zien we dit jaar eindelijk opnieuw wat voetbal, want dat was de laatste jaren amper het geval."





Voor Luikenaar Jean De Seille en zijn zoontjes Sam, Baptiste en Thomas was het gisteren de eerste fandag. "Voor de kinderen is er heel wat te doen. Niet alleen voor de activiteiten, maar ook voor de signeersessies met de spelers zijn we speciaal naar Anderlecht afgezakt. Omdat we in Luik wonen, kunnen we niet al te vaak naar wedstrijden van paars-wit komen kijken, maar voor een fandag maken we met plezier de verre verplaatsing."