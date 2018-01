Familieleden staan terecht voor doodslag 30 januari 2018

02u41 0

De correctionele rechtbank heeft nog geen uitspraak gedaan over de doodslag op Pantelis K.





Vier leden van een familie staan terecht voor doodslag op 14 juli 2014 op de 37-jarige Griek., die getrouwd was met twee meisjes van de familie. Ze worden ervan verdacht een strafexpeditie te hebben georganiseerd waarbij Pantelis K. om het leven kwam in café 'De Regenboog' in de François Vekemansstraat in Neder-over-Heembeek.





Hij werd geslagen met een baseballbat, met een ketting en er werden ook messteken toegebracht door leden van zijn schoonfamilie. Eerder had het openbaar ministerie celstraffen van 20, 15 en twee keer 10 jaar gevorderd voor doodslag. Door de annulatie van de Portpourri-wet moeten de partijen debatteren over de bevoegdheid van de correctionele rechtbank. Dit gebeurt op 25 april.