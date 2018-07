Familie veegde seksueel misbruik onder de mat 18 juli 2018

02u43 0 Brussel Een vijftiger uit Jette heeft een bijkomende straf van 2 jaar gekregen voor het seksueel misbruiken van zijn neefje in de jaren 90.

Eerder kreeg hij al een celstraf van 5 jaar met uitstel voor zedenfeiten uit dezelfde periode. Zijn neef, nu een dertiger die in Sint-Pieters-Leeuw woont, had ondertussen ook een klacht tegen hem ingediend, omdat hij tussen 1991 en 1997 -toen hij tussen de 6 en 12 jaar oud was- verkracht werd door zijn oom. "Hij nam me vaak mee naar Océade waar hij in de kleedkamers seksuele handelingen verrichtte bij mij", klonk het tegen de politie. De ouders van het slachtoffer hadden al jaren weet van de feiten, maar dienden geen klacht in tegen de man om de naam van de familie niet te bezoedelen. "Een schandalige houding van hen", aldus de rechter. "Hun familielid heeft vreselijke feiten begaan die een enorme impact hadden op het leven van hun zoon." (WHW)