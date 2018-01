Familie krijgt ruzie met hulpdiensten 02u28 0

Tijdens een interventie van de hulpdiensten in de Jean Dubruquelaan is de politie tussenbeide moeten komen. "De hulpdiensten werden opgebeld nadat een vrouw onwel was geworden. De familie van het slachtoffer reageerde nogal agressief op de aanwezigheid van de hulpdiensten, waarop de ambulanciers beslisten om bijstand te vragen aan de politie. Die kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De ambulanciers hebben nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar er kon geen hulp meer baten. De vrouw stierf helaas een natuurlijke dood", zegt woordvoerder Johan Berckmans van de lokale politie. (VDBS)