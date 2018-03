Extra vergoeding voor slachtoffers Maalbeek 28 maart 2018

Slachtoffers van de aanslag op het metrostation Maalbeek op 22 maart 2016 zullen aanspraak kunnen maken op aanvullende verzekeringsvergoedingen, zo meldt de MIVB. Die polis staat los van uitkeringen van andere verzekeringspolissen. Niet alle slachtoffers zullen een beroep kunnen doen op de verzekering. Alleen nabestaanden van dodelijke slachtoffers, of wie door de aanslag zo'n zware verwondingen opliep dat hij werkonbekwaam is, wordt gedekt door de polis. De Brusselse vervoersmaatschappij communiceert nu pas over de extra vergoeding, omdat ze nu pas bevestiging heeft gekregen dat deze terrorismepolis kan worden ingeroepen. (DCFS)