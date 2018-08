Extra studeerruimtes voor tweede zit 07 augustus 2018

Studenten met tweede zit, kunnen ook in Sint-Joost een studeerplekje opzoeken. De gemeente stelt het gebouw van de EPFC in de Warmoesstraat open. Er is plaats voor 100 studenten. Zij kunnen er vanaf 16 augustus tot 1 september terecht om in alle rust hun examens voor te bereiden. De deuren openen elke dag van 9 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds, behalve op zondag. Ook flexwerkaanbieder Regus stelt vanaf deze week tot 31 augustus haar koele business lounges open. Studenten vinden er verkoeling, want de centra zijn allemaal uitgerust met airconditioning. Bovendien krijgen de studenten er gratis water, koffie of thee aangeboden en mogen ze gebruik maken van de gratis wifi. Studenten kunnen er op weekdagen tussen 9 en 17 uur terecht. In totaal zijn er elf locaties, waaronder aan het Centraal- en Zuidstation. (DCFS)