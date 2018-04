Extra investeringen in cultuurprojecten 05 april 2018

Minister Sven Gatz (Open Vld) investeert 8,29 miljoen euro in cultuurinfrastructuur, de jeugdsector en mediaprojecten binnen Brussel. De grootste hap - 4 miljoen euro - gaat naar investeringen die de culturele projecten in Brussel en Vlaanderen moeten verbeteren. En ook de jeugdwerking kan op extra steun rekenen. "Op vraag van de Vlaamse Jeugdraad trokken we de structurele middelen voor onze jeugdsector op met 2 miljoen euro", aldus minister Gatz. Tot slot wordt 2,14 miljoen euro extra middelen voorzien voor onze meer Brusselse projecten. De projectoproepen worden later dit jaar gelanceerd.





(DCFS)