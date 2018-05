Extra geld voor duurzame bouwprojecten 04 mei 2018

De Brusselse regering lanceert de derde editie van Be.exemplary, de projectoproep voor duurzame bouw-en renovatieprojecten. Dit jaar kunnen ook kleine projecten meedingen naar subsidies, zoals scholen of sportinfrastructuren. "We willen het hergebruik van gebouwen stimuleren, in plaats van de klassieke afbraak en opbouw", zegt Ann De Cannière van het Brusselse Bouwteam. Het gewest trok het budget op en maakt 5,2 miljoen euro vrij. Winnende kleine projecten krijgen 200 euro per vierkante meter, grote projecten 125 euro per vierkante meter. Inschrijven kan tot 29 juni bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed. (DCFS)