Extra bussen tijdens werken Leopold II-tunnel 31 maart 2018

Er worden extra buslijnen ingezet tijdens de werken aan de Leopold II-tunnel deze zomer. Het renovatiecontract werd in januari getekend en van 1 mei tot 1 juli gaat de tunnel tijdens de weekendnachten dicht. Van 1 juli tot 1 september gaat de tunnel dan weer volledig dicht. "Denken dat er geen mobiliteitsprobleem zal zijn, is geloven in Sinterklaas", zei mobiliteitsminister Pascal Smet. "Daarom is het de opdracht om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Smet kondigde aan dat hij een protocol heeft afgesloten met zijn Vlaamse collega Ben Weyts (N-VA) om de capaciteit van De Lijn op te voeren. Ook de MIVB heeft zich geëngageerd om de nodige inspanningen te doen. Na de paasvakantie start een informatiecampagne over de sluiting van de tunnel tijdens de weekendnachten. (DCFS)