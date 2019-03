Extra beveiligingsmaatregelen voor moskeeën WHW

16 maart 2019

13u01 0 Brussel Verschillende Brusselse moskeeën zullen beter bewaakt worden. In de nasleep van de aanslag op moslims in Nieuw-Zeeland hebben de politiezones Brussel Hoofdstad-Elsene en Brussel-Noord dit besloten.

De Moslimexecutieve had in de nasleep van de aanslag meer bescherming gevraagd voor de Belgische moskeeën. In de politiezone Brussel-Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost) komt die bescherming er ook, weet La Dernière Heure.

In de eerste plaats zullen de agenten van die politiezone hun waakzaamheid verscherpen. Tijdens de gebeden wordt er voor de moskeeën extra gepatrouilleerd. Oo k zal er uitgebreider samengewerkt worden met sociale actoren zoals de gemeenschapswachten.

Ook in Brussel-Stad en in Elsene zal de politie maatregelen nemen, al is het niet duidelijk wat de politie precies zal doen. “Het mag duidelijk zijn dat we hierover geen details geven”, aldus de woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene Ilse Van de keere.

In de politiezone Brussel-West (Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem) komt er geen extra bewaking voor de moskeeën omdat er daarvoor geen aanvraag geweest is.