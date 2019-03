Extra beveiligingsmaatregelen voor moskeeën in nasleep van aanslag in Nieuw-Zeeland WHW

17 maart 2019

17u35 0 Brussel Verschillende Brusselse moskeeën zullen beter bewaakt worden. In de nasleep van de aanslag op moslims in Nieuw-Zeeland hebben de politiezones Brussel Hoofdstad-Elsene en Brussel-Noord besloten extra maatregelen te nemen.

De aanslag in Nieuw-Zeeland, waarbij 50 mensen werden doodgeschoten laat zich ook in ons land voelen. “Alle gebedshuizen en moskeeën mogen zeker extra beschermd worden,” luidde voorzitter Mehmet Üstünde van de Moslimexecutieve de alarmbellen.

Volgens de Moslimexecutieve, de officiële vertegenwoordiging van de Belgische moslims, is er ook in ons land een toenemende islamofobie. De Moslimexecutieve had in de nasleep van de aanslag meer bescherming gevraagd voor de Belgische moskeeën. Op nationaal niveau gebeurde dat niet. Het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse OCAD stelde na de aanslag dat er in België “momenteel geen noodzaak is om de veiligheidsmaatregelen bij moskeeën te verhogen.” Ook het Crisiscentrum gaf aan dat er geen aanwijzingen waren om de beveiliging aan de moskeeën te verhogen. “Het Crisiscentrum volgt de situatie samen met zijn partners op”, zegt woordvoerder Yves Stevens. “Onze beslissing is wel enkel op nationaal niveau”, voegt hij toe. “De lokale politie kan zelf wel steeds beslissen om extra maatregelen te nemen aan bepaalde moskeeën.”

Extra waakzaamheid

In de politiezone Brussel-Noord werden er al snel na het drama extra maatregelen getroffen. In de eerste plaats zullen de agenten van die politiezone hun waakzaamheid verscherpen. Tijdens de gebeden wordt er voor de moskeeën extra gepatrouilleerd. Ook zal er uitgebreider samengewerkt worden met sociale actoren zoals de gemeenschapswachten om mogelijke problemen snel te detecteren. Ook in Brussel-Stad en in Elsene zal de politie maatregelen nemen. Daar is er echter meer onduidelijkheid wat de politie precies zal doen. “We gaan hierover natuurlijk geen details geven”, aldus de woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene Ilse Van de Keere.

Geen aanvraag

In de politiezone Brussel-West (Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem) komt er geen extra bewaking voor de moskeeën. De reden daarvoor is dat er daarvoor geen aanvraag geweest is. Dit kan echter nog veranderen. Ook in Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk werden al bijkomende veiligheidsmaatregelen genomen.