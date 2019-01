Ex-boekhouder Europese school krijgt celstraf met uitstel WHW

17 januari 2019

18u35 0 Brussel De correctionele rechtbank van Brussel heeft een vroegere boekhouder van de Europese school in Ukkel veroordeeld tot een straf van 40 maanden cel met uitstel.

De boekhouder had 2.900.000 euro van zijn werkgever verduisterd. Ook drie andere personen werden veroordeeld in deze zaak, vier anderen gingen vrijuit, onder wie de echtgenote en de twee kinderen van de boekhouder. Het openbaar ministerie had vier jaar cel geëist. Jacques D. had bekend dat hij tussen 2006 en 2012 circa 2.900.000 euro van zijn werkgever had ontvreemd via een systeem van dubbele facturen.