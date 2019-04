Ex-bodyguard George Clooney volgend jaar voor hof van beroep wegens slagen en verwondingen WHW

08 april 2019

19u36 0 Brussel Samy D., de voormalige bodyguard van sterren als Georges Clooney en Ben Affleck, verschijnt op 6 januari 2020 voor het Brusselse hof van beroep. De man moet zich verantwoorden voor slagen en verwondingen in een café in Brussel op 5 september 2014.

De zaak stond gepland voor deze namiddag maar werd uitgesteld. In eerste aanleg verkreeg de man eind vorig jaar de vrijspraak omdat enkel het slachtoffer van de feiten, dat 22 dagen werkonbekwaam was, hem als dader aanwees. Het parket ging echter in beroep tegen het vonnis. D, een Belgische paracommando, werkte in het verleden vier jaar als veiligheidsagent voor de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo. Daar stond hij in voor de veiligheid van hoge functionarissen als Kofi Annan en Ban Ki-moon. Hij beschermde in het kader van zijn functie ook verschillende bekende mensen, onder meer de Amerikaanse acteurs Georges Clooney en Ben Affleck.