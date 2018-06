Even vrees om Ring af te sluiten na gaslek 20 juni 2018

02u41 0 Brussel In Drogenbos, aan de grens met zowel Vorst als Ruisbroek, heerste dinsdagmiddag even paniek nadat een middendruk aardgasleiding werd geraakt.

Arbeiders zijn momenteel bezig met de bouw van een nieuw kantorencomplex naast de 'nieuwe' afrit Anderlecht-industrie van de R0 buitenring die uitgeeft op de Humaniteitslaan. Het was bij die werkzaamheden dat 's middags de gasleiding met een graafkraan werd geraakt.





De bedrijfsbrandweer van Audi Vorst was als eerste ter plaatse nadat zij ook via een gasdetectiesysteem op hun domein gealarmeerd werden. Ze kregen snel bijstand van de Brusselse brandweer en de brandweerzone Vlaams-Brabant West. Gasmaatschappij Eandis kon nog geen half uurtje de leiding dichtdraaien, waardoor alles snel onder controle was.





Even werd er wel gedacht op de Brusselse Ring volledig af te sluiten, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. De Humaniteitslaan bleef wel een half uur afgesloten. Een helikopter van de federale politie kwam eveneens in bijstand om een overzicht van bovenaf te kunnen geven. (TVP)