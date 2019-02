Even paniek na gasgeur WHW

15 februari 2019

15u11 0 Brussel Werknemers in het Jobhuis in Elsene hebben deze middag melding gemaakt van een mogelijk gaslek. Een vijftigtal mensen werden geëvacueerd, maar het bleek vals alarm.

Vlak voor et middaguur liep er een melding binnen bij de politiezone Brussel-hoofdstad/Elsene van een mogelijk gaslek. Enkele werknemers hadden een gasgeur waargenomen en sloegen alarm. Het Actiris-gebouw in de Collegestraat werd uit voorzorg geëvacueerd. Sibelga en de brandweer voerden metingen uit, en stelden vast dat er geen gaslek was. Dakarbeiders waren in de weer met een product dat rook naar gas. Die geur was in de ventilatie terechtgekomen, en verspreidde zo de akelige geur. De evacuatie liep rond 12u30 ten einde.