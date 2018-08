Even geen opvang voor daklozen NA REEKS GEWELDDADIGE INCIDENTEN LAST BURGERPLATFORM PAUZE IN STEPHANIE ROMANS & WOUTER HERTOGS

28 augustus 2018

02u48 0 Brussel Het opvangcentrum 'la Porte d'Ulysse' zal voor 24 of 48 uur lang geen opvang bieden aan daklozen. Oorzaak van deze actie zijn verschillende incidenten in en rond het opvangcentrum.

Het zijn woelige weken voor het opvangcentrum. Steeds vaker komt het tot gewelddadige conflicten met mensen die menen recht te hebben op een slaapplek, maar waarvoor er door de beperkte capaciteit geen plaats is. Twee weken geleden werd een veiligheidsagent gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat een man de keuken weigerde te verlaten, hoewel hij er niet gewenst was. Omdat hij een keukenmes vasthield, kwam de veiligheidsagent tussen. Bij de poging om het mes af te pakken, raakte de agent gewond. Een triest dieptepunt dat geen geïsoleerd geval bleek te zijn. Eerder die week werd immers al een andere werknemer geslagen met stokken en moest de politie tussenkomen, omdat de onruststokers niet wilden vertrekken.





Relschoppers

Afgelopen weekend kwam het opnieuw tot zware incidenten toen een vijftiental daklozen een slaapplek opeiste in het volzette centrum. Na een uur geroep en getier, gooiden ze met stenen in de richting van het opvangcentrum. Verschillende ruiten sneuvelden en sommigen probeerden in te breken. "De 300 beschikbare plaatsen waren al ingenomen, waardoor we jammer genoeg enkele daklozen de toegang moesten weigeren", aldus Mehdi Kassou, woordvoerder van het burgerplatform voor steun aan vluchtelingen, op Facebook. "Pas toen de politie ter plaatse kwam, namen de relschoppers de benen." Ook in het Maximiliaanpark bereikten de spanningen de voorbije weken het kookpunt.





Duidelijk signaal

Tijd voor een signaal, meent het burgerplatform. De opvang is sinds gisteravond geschorst voor minstens 24 uur en mogelijk zelfs 48 uur. Een soort afkoelingsperiode, klinkt het bij enkele hulpverleners van het platform die gisteravond aanwezig waren in het Maximiliaanpark, maar deze keer niemand meenamen naar het opvangcentrum. Het doel van de actie is duidelijk en hoogstnodig gezien de recente baldadigheden. "De tijdelijke sluiting geeft ons de tijd om samen te zitten met mensen uit de sector en met de politie. Daarna gaan we in gesprek met de mensen uit het Maximiliaanpark. Zij moeten onze kerntaken kennen. Alleen dan kunnen we samen een oplossing vinden", besluit Kassou.