Europese instellingen zetten deuren open WHW

21 januari 2019

17u22 0 Brussel De Europese instellingen in Brussel openen op zaterdag 4 mei opnieuw de deuren voor het grote publiek. Dit jaar staat de opendeurdag in het teken van de verkiezingen en de toekomst van Europa.

De ‘Open Dag’ staat elk jaar in het teken van Europadag op 9 mei, het jaarlijkse feest van vrede en eenheid in Europa. Op deze opendeurdag kunnen burgers de Europese instellingen van 10 tot 18 uur bezoeken en intussen genieten van heel wat andere activiteiten, zoals publieke debatten, livemuziek en rondleidingen. Het is een perfecte inkijk in de werking van het politieke Europa. Dit jaar wordt er weliswaar ook heel wat aandacht besteed aan de Europese parlementsverkiezingen. De uitslag zal de Europese instellingen voor de komende 5 jaar vorm geven en dus de toekomst van Europa bepalen. De institutionele, niet-partijgebonden informatiecampagne van het Europees Parlement, “Ik stem deze keer”, moet daarbij een leidraad zijn voor de Europeanen.Op de website www.ikstemdezekeer.eu kan iedereen zich inschrijven als democratische betrokkene en zich eveneens verder informeren.